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В России заявили об атаке беспилотников на три области

Алена ИвашкивВоскресенье, 21 января 2024, 00:19
В России заявили об атаке беспилотников на три области
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА УКРИНФОРМ

Вечером 20 января в России заявили об атаке беспилотников на Орловскую Тульскую и Смоленскую области.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Российские захватчики сообщили, что якобы уничтожили беспилотники.

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По информации российских военных, около 01:30 по московскому времени средства ПВО уничтожили над Смоленской областью три беспилотных летательных аппарата.

До этого Минобороны уже писало о беспилотнике, сбитом над Смоленской областью в 23:50, а также о сбитых украинских дронах над Орловской и Тульской областями.

О повреждениях и последствиях от падения не сообщается.

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Темы: беспилотникиРосcия
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