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Росіяни на окупованих територіях створюють "загони пенсіонерок"

Олена ІвашківНеділя, 21 січня 2024, 02:01
Росіяни на окупованих територіях створюють загони пенсіонерок
Загін Путіна. ФОТО: wikimedia.org

Пропагандисти з Москви вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів: вони спілкуватимуться зі ЗМІ та агітуватимуть на виборах.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, загони створюють за зразком діючих на території РФ "загонів Путіна", які складаються з пенсіонерок, що мають хороші навички комунікації.

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Перший такий осередок, який назвали "совет ветеранов", окупанти створили у тимчасово окупованому Енергодарі. Першочергово члени цього загону будуть на камеру розказувати у місцевих медіа наскільки погано їм жилось при Україні.  

З наближенням запланованих у РФ на березень місяць псевдовиборів президента, пенсіонерки агітуватимуть за чинного диктатора Росії Володимира Путіна.

Взамін, за участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки. 

ВІДЕО ДНЯ

У ЦНС нагадують, що свідома участь у пропагандистських організаціях, сприяння та виправдовування окупації України злочин який передбачає кримінальну відповідальність. 

Теми: окупація
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