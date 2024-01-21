Росіяни на окупованих територіях створюють "загони пенсіонерок"

Пропагандисти з Москви вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів: вони спілкуватимуться зі ЗМІ та агітуватимуть на виборах.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, загони створюють за зразком діючих на території РФ "загонів Путіна", які складаються з пенсіонерок, що мають хороші навички комунікації.

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Перший такий осередок, який назвали "совет ветеранов", окупанти створили у тимчасово окупованому Енергодарі. Першочергово члени цього загону будуть на камеру розказувати у місцевих медіа наскільки погано їм жилось при Україні.

З наближенням запланованих у РФ на березень місяць псевдовиборів президента, пенсіонерки агітуватимуть за чинного диктатора Росії Володимира Путіна.

Взамін, за участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки.

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У ЦНС нагадують, що свідома участь у пропагандистських організаціях, сприяння та виправдовування окупації України злочин який передбачає кримінальну відповідальність.