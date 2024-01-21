Россияне на оккупированных территориях создают "отряды пенсионерок"
Пропагандисты из Москвы решили привлечь к своим мероприятиям пенсионеров: они будут общаться со СМИ и агитировать на выборах.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: По информации ЦНС, отряды создают по образцу действующих на территории РФ "отрядов Путина", которые состоят из пенсионерок, имеющих хорошие навыки коммуникации.
Первую такую ячейку, которую назвали "совет ветеранов", оккупанты создали во временно оккупированном Энергодаре. Первоначально члены этого отряда будут на камеру рассказывать в местных медиа насколько плохо им жилось при Украине.
С приближением запланированных в РФ на март месяц псевдовыборов президента, пенсионерки будут агитировать за действующего диктатора России Владимира Путина.
Взамен, за участие в таких пропагандистских кружках, пенсионерам будут выдавать дополнительные продуктовые наборы и лекарства.
В ЦНС напоминают, что сознательное участие в пропагандистских организациях, содействие и оправдание оккупации Украины преступление, которое предусматривает уголовную ответственность.