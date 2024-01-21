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Россияне на оккупированных территориях создают "отряды пенсионерок"

Алена ИвашкивВоскресенье, 21 января 2024, 02:01
Россияне на оккупированных территориях создают отряды пенсионерок
Отряд Путина. ФОТО: wikimedia.org

Пропагандисты из Москвы решили привлечь к своим мероприятиям пенсионеров: они будут общаться со СМИ и агитировать на выборах.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, отряды создают по образцу действующих на территории РФ "отрядов Путина", которые состоят из пенсионерок, имеющих хорошие навыки коммуникации.

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Первую такую ячейку, которую назвали "совет ветеранов", оккупанты создали во временно оккупированном Энергодаре. Первоначально члены этого отряда будут на камеру рассказывать в местных медиа насколько плохо им жилось при Украине.  

С приближением запланированных в РФ на март месяц псевдовыборов президента, пенсионерки будут агитировать за действующего диктатора России Владимира Путина.

Взамен, за участие в таких пропагандистских кружках, пенсионерам будут выдавать дополнительные продуктовые наборы и лекарства. 

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В ЦНС напоминают, что сознательное участие в пропагандистских организациях, содействие и оправдание оккупации Украины преступление, которое предусматривает уголовную ответственность.

Темы: оккупация
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