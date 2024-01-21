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Загроза балістики: в частині областей була оголошена повітряна тривога

Олена ІвашківНеділя, 21 січня 2024, 03:13
Загроза балістики: в частині областей була оголошена повітряна тривога
мапа alerts.in.ua

У ніч на 21 січня в частині областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, Мапа повітряних тривог

Деталі: Тривога оголошена у Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

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Доповнено: О 4.35 пролунав відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Теми: повітряна тривогаракетний удар
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