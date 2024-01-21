Загроза балістики: в частині областей була оголошена повітряна тривога

У ніч на 21 січня в частині областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, Мапа повітряних тривог

Деталі: Тривога оголошена у Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Реклама:

Доповнено: О 4.35 пролунав відбій загрози застосування балістичного озброєння.