Загроза балістики: в частині областей була оголошена повітряна тривога
Неділя, 21 січня 2024, 03:13
У ніч на 21 січня в частині областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.
Джерело: Повітряні сили в Telegram, Мапа повітряних тривог
Деталі: Тривога оголошена у Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
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Доповнено: О 4.35 пролунав відбій загрози застосування балістичного озброєння.