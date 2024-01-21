Угроза баллистики: в части областей была объявлена воздушная тревога
Воскресенье, 21 января 2024, 03:13
В ночь на 21 января в части областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Источник: Воздушные силы в Telegram, Карта воздушных тревог
Детали: Тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
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Дополнено: В 4.35 прозвучал отбой угрозы применения баллистического вооружения.