ISW: Російські війська захопили село Крохмальне у Харківській області

20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Геолокаційні зображення, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські війська захопили Крохмальне, що знаходиться 20 км на північний захід від Сватового, а російські військові блогери раніше стверджували, що українські війська відійшли з позицій поблизу населеного пункту.

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Окрім цього, геолокаційні кадри опубліковані 20 січня показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Також російські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська просунулися в невеликій лісосмузі на північний захід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Військові аналітики фіксують, що російські війська здійснили незначне просування в районі кордону Донецької і Запорізької областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують обмежені російські досягнення на південний схід від Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки).

ВІДЕО ДНЯ

Вздовж всієї лінії фронту точаться позиційні бої.

Ключові висновки ISW за 20 січня: