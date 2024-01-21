ISW: Російські війська захопили село Крохмальне у Харківській області
20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Геолокаційні зображення, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські війська захопили Крохмальне, що знаходиться 20 км на північний захід від Сватового, а російські військові блогери раніше стверджували, що українські війська відійшли з позицій поблизу населеного пункту.
Окрім цього, геолокаційні кадри опубліковані 20 січня показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).
Також російські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська просунулися в невеликій лісосмузі на північний захід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).
Військові аналітики фіксують, що російські війська здійснили незначне просування в районі кордону Донецької і Запорізької областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують обмежені російські досягнення на південний схід від Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки).
Вздовж всієї лінії фронту точаться позиційні бої.
Ключові висновки ISW за 20 січня:
- Президент Росії Володимир Путін неправдиво заявив, що Росія підтримує "безумовну рівність" і "суверенітет" усіх держав у листі до саміту Руху неприєднання від 20 січня, що суперечить офіційній позиції Росії щодо її війни в Україні та її ширшим імперським амбіціям.
- Посол Росії в Данії Владімір Барбін погрожував Данії, країні-засновниці НАТО, 20 січня у відповідь на нещодавню американо-данську угоду, що дозволяє американським військам доступ до військових баз в Данії.
- Експорт російських енергоносіїв до Китаю значно збільшився у 2023 році на тлі залежності Росії від доходів від продажу нафти для подолання фіскального тягаря, спричиненого війною в Україні.
- Комісар Європейського Союзу (ЄС) з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив 20 січня, що ЄС матиме можливість виробляти від 1,3 до 1,4 мільйона артилерійських снарядів до кінця 2024 року і забезпечить постачання "більшості" снарядів в Україну.
- Російські війська здійснили підтверджене просування вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, а також у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей на тлі позиційних боїв вздовж фронту.
- Інструктор російського спецназу "Штурм-Z" заявив 16 січня, що особовий склад Росгвардії, який діє на території окупованої України, має систематичні проблеми зі зберіганням техніки та озброєння.
- Окупаційна влада продовжує підготовку до виборів президента РФ у березні 2024 року.