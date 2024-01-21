ISW: Российские войска захватили село Крохмальное в Харьковской области

20 января российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крохмальное.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные изображения, опубликованные 20 января, указывают на то, что российские войска захватили Крохмальное, что находится в 20 км к северо-западу от Сватово, а российские военные блогеры ранее утверждали, что украинские войска отошли с позиций вблизи населенного пункта.

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Кроме этого, геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись на восток от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Также российские войска продвинулись на юго-запад от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска продвинулись в небольшой лесополосе к северо-западу от Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).

Военные аналитики фиксируют, что российские войска совершили незначительное продвижение в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают ограниченные российские достижения к юго-востоку от Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки).

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Вдоль всей линии фронта идут позиционные бои.

Ключевые выводы ISW за 20 января: