ISW: Российские войска захватили село Крохмальное в Харьковской области
20 января российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крохмальное.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Геолокационные изображения, опубликованные 20 января, указывают на то, что российские войска захватили Крохмальное, что находится в 20 км к северо-западу от Сватово, а российские военные блогеры ранее утверждали, что украинские войска отошли с позиций вблизи населенного пункта.
Кроме этого, геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись на восток от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).
Также российские войска продвинулись на юго-запад от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска продвинулись в небольшой лесополосе к северо-западу от Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).
Военные аналитики фиксируют, что российские войска совершили незначительное продвижение в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают ограниченные российские достижения к юго-востоку от Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки).
Вдоль всей линии фронта идут позиционные бои.
Ключевые выводы ISW за 20 января:
- Президент России Владимир Путин ложно заявил, что Россия поддерживает "безусловное равенство" и "суверенитет" всех государств в письме к саммиту Движения неприсоединения от 20 января, что противоречит официальной позиции России относительно ее войны в Украине и ее более широким имперским амбициям.
- Посол России в Дании Владимир Барбин угрожал Дании, стране-основательнице НАТО, 20 января в ответ на недавнее американо-датское соглашение, позволяющее американским войскам доступ к военным базам в Дании.
- Экспорт российских энергоносителей в Китай значительно увеличился в 2023 году на фоне зависимости России от доходов от продажи нефти для преодоления фискального бремени, вызванного войной в Украине.
- Комиссар Европейского Союза (ЕС) по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил 20 января, что ЕС будет иметь возможность производить от 1,3 до 1,4 миллиона артиллерийских снарядов до конца 2024 года и обеспечит поставки "большинства" снарядов в Украину.
- Российские войска осуществили подтвержденное продвижение вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей на фоне позиционных боев вдоль фронта.
- Инструктор российского спецназа "Штурм-Z" заявил 16 января, что личный состав Росгвардии, действующий на территории оккупированной Украины, имеет систематические проблемы с хранением техники и вооружения.
- Оккупационные власти продолжают подготовку к выборам президента РФ в марте 2024 года.