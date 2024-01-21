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"Самый близкий друг корейского народа" Путин готовит визит в КНДР

Воскресенье, 21 января 2024, 06:38
Самый близкий друг корейского народа Путин готовит визит в КНДР
Ким Чен Ын, Владимир Путин, фото TACC

Президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявил о готовности посетить Северную Корею в ближайшее время.

Источник: Центральное телеграфное агентство Кореи

Детали: Путин выразил глубокую благодарность за то, что глава КНДР Ким Чен Ын пригласил его совершить визит в Пхеньян и выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время.

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Последний раз Путин приезжал в Северную Корею в июле 2000 года.

Дословно: "Правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всей души встречать самого близкого друга корейского народа." 

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Темы: КНДРПутин
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