Українські воїни знищили ще понад 700 окупантів та 10 їхніх танків
Неділя, 21 січня 2024, 08:19
Сили оборони знищили за добу 20-21 грудня 760 російських військових, 10 їхніх танків та 7 артсистем.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 376030 (+760) осіб,
- танків ‒ 6181 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,
- артилерійських систем – 8875 (+7) од,
- РСЗВ – 968 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 655 (+1) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),
- крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 1392 (+3)
Дані уточнюються.