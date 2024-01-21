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Українські воїни знищили ще понад 700 окупантів та 10 їхніх танків

Роман ПетренкоНеділя, 21 січня 2024, 08:19
Українські воїни знищили ще понад 700 окупантів та 10 їхніх танків
фото: генштаб

Сили оборони знищили за добу 20-21 грудня 760 російських військових, 10 їхніх танків та 7 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 376030 (+760) осіб,
  • танків ‒ 6181 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,
  • артилерійських систем – 8875 (+7) од,
  • РСЗВ – 968 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 655 (+1) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1392 (+3)

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війні
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