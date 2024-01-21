Украинские воины уничтожили еще более 700 оккупантов и 10 их танков
Воскресенье, 21 января 2024, 08:19
Силы обороны уничтожили за сутки 20-21 декабря 760 российских военных, 10 их танков и 7 артсистем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 376030 (+760) человек,
- танков - 6181 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 11466 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 8875 (+7) ед,
- РСЗО - 968 (+1) ед,
- средства ПВО - 655 (+1) ед,
- самолетов - 331 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6936 (+2),
- крылатые ракеты - 1818 (+0),
- корабли / катера - 23 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11862 (+14) ед,
- специальная техника - 1392 (+3)
Данные уточняются.