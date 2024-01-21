Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские воины уничтожили еще более 700 оккупантов и 10 их танков

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 января 2024, 08:19
Украинские воины уничтожили еще более 700 оккупантов и 10 их танков
фото: генштаб

Силы обороны уничтожили за сутки 20-21 декабря 760 российских военных, 10 их танков и 7 артсистем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 376030 (+760) человек,
  • танков - 6181 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 11466 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 8875 (+7) ед,
  • РСЗО - 968 (+1) ед,
  • средства ПВО - 655 (+1) ед,
  • самолетов - 331 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6936 (+2),
  • крылатые ракеты - 1818 (+0),
  • корабли / катера - 23 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11862 (+14) ед,
  • специальная техника - 1392 (+3)

Данные уточняются.

Темы: потери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

Все новости...
потери в войне
Силы обороны "отминусовали" еще 750 оккупантов и 4 танка врага
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 20 танков и 19 артсистем за сутки
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
Последние новости
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
22:01
В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем
21:28
фото"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
21:15
В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
20:44
Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
20:38
РосСМИ нашла в Брюсселе агента ГРУ, помогающего поставлять РФ оборудование для оборонки
Все новости...
Реклама: