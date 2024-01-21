Костюк розгромила росіянку та вперше вийшла в 1/4 Australian Open
Перша з трьох українських тенісисток, які дійшли до 1/8, проходить далі – нею стала Марта Костюк, яка розгромила у матчі 1/8 фіналу "нейтральну" росіянку Марію Тімофеєву.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Українка упевнено пробилася до чвертьфіналу змагань, розгромивши Тімофеєву - 6:2, 6:1.
Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.
It's a FIRST Grand Slam QF for @marta_kostyuk !— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2024
She defeats Timofeeva 6-2 6-1.#AusOpen • #AO2024@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/8WDQbgt1El
Путівку до півфіналу Australian Open Костюк розіграє з четвертою "ракеткою" світу та чинною чемпіонкою US Open - Корі Гауфф зі США.
Довідково: Відкритий чемпіонат Австралії-2024 триватиме до 27 січня.
Нагадаємо: Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська пробилися до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.