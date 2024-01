Костюк розгромила росіянку та вперше вийшла в 1/4 Australian Open

Перша з трьох українських тенісисток, які дійшли до 1/8, проходить далі – нею стала Марта Костюк, яка розгромила у матчі 1/8 фіналу "нейтральну" росіянку Марію Тімофеєву.

Деталі: Українка упевнено пробилася до чвертьфіналу змагань, розгромивши Тімофеєву - 6:2, 6:1.

Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.

It's a FIRST Grand Slam QF for @marta_kostyuk !



She defeats Timofeeva 6-2 6-1.