Костюк розгромила росіянку та вперше вийшла в 1/4 Australian Open

Перша з трьох українських тенісисток, які дійшли до 1/8, проходить далі – нею стала Марта Костюк, яка розгромила у матчі 1/8 фіналу "нейтральну" росіянку Марію Тімофеєву.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Українка упевнено пробилася до чвертьфіналу змагань, розгромивши Тімофеєву - 6:2, 6:1.

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Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.

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Путівку до півфіналу Australian Open Костюк розіграє з четвертою "ракеткою" світу та чинною чемпіонкою US Open - Корі Гауфф зі США.

Довідково: Відкритий чемпіонат Австралії-2024 триватиме до 27 січня.

Нагадаємо: Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська пробилися до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.