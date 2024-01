Костюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

Первая из трех украинских теннисисток, которые дошли до 1/8, проходит дальше - ею стала Марта Костюк, которая разгромила в матче 1/8 финала "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву.

Источник: "Укринформ"

Детали: Украинка уверенно пробилась в четвертьфинал соревнований, разгромив Тимофееву - 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

It's a FIRST Grand Slam QF for @marta_kostyuk !



She defeats Timofeeva 6-2 6-1.#AusOpen • #AO2024@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/8WDQbgt1El