Костюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open
Первая из трех украинских теннисисток, которые дошли до 1/8, проходит дальше - ею стала Марта Костюк, которая разгромила в матче 1/8 финала "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву.
Источник: "Укринформ"
Детали: Украинка уверенно пробилась в четвертьфинал соревнований, разгромив Тимофееву - 6:2, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
It's a FIRST Grand Slam QF for @marta_kostyuk !— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2024
She defeats Timofeeva 6-2 6-1.#AusOpen • #AO2024@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/8WDQbgt1El
Путевку в полуфинал Australian Open Костюк разыграет с четвертой "ракеткой" мира и действующей чемпионкой US Open - Кори Гауфф из США.
Справочно: Открытый чемпионат Австралии-2024 продлится до 27 января.
Напомним: Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская пробились в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.