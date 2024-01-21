Костюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

Первая из трех украинских теннисисток, которые дошли до 1/8, проходит дальше - ею стала Марта Костюк, которая разгромила в матче 1/8 финала "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву.

Источник: "Укринформ"

Детали: Украинка уверенно пробилась в четвертьфинал соревнований, разгромив Тимофееву - 6:2, 6:1.

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Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

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Путевку в полуфинал Australian Open Костюк разыграет с четвертой "ракеткой" мира и действующей чемпионкой US Open - Кори Гауфф из США.

Справочно: Открытый чемпионат Австралии-2024 продлится до 27 января.

Напомним: Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская пробились в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.