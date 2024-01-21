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Зеленський: Не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей

Роман ПетренкоНеділя, 21 січня 2024, 13:44
Зеленський: Не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей
фото: оп

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на зараз не бачить конкретних деталей від Генштабу, щоб була потреба у мобілізації 500 тисяч українців.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Channel 4

Пряма мова Зеленського: "Особисто я сьогодні не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Я це кажу не тому, що мені хочеться відповісти і комусь сподобатися.

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Це не тільки життя, життя — пріоритет номер один. А друга історія – є відповідні дії, операції.

Я покищо не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати.

А третє – це ж іще гроші. Усі ці фінанси – вони точно не приходять від партнерів, я хочу, щоб усі це розуміли".

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Деталі: Зеленський пояснив, що усі зарплати та підготовка військових сплачується з українського бюджету.

Проте президент переконаний, що мобілізація потрібна, аби замінити військових на фронті.

Нагадаємо: Військові на одній зі ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.

Теми: Зеленськиймобілізація
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