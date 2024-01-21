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Зеленский: Не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 января 2024, 13:44
Зеленский: Не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек
фото: оп

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сейчас не видит конкретных деталей от Генштаба, чтобы была потребность в мобилизации 500 тысяч украинцев.

Источник: Зеленский в интервью Channel 4

Прямая речь Зеленского: "Лично я сегодня не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Я это говорю не потому, что мне хочется ответить и кому-то понравиться.

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Это не только жизнь, жизнь - приоритет номер один. А вторая история - есть соответствующие действия, операции.

Я пока не увидел достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона надо мобилизовать.

А третье - это же еще деньги. Все эти финансы - они точно не приходят от партнеров, я хочу, чтобы все это понимали".

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Детали: Зеленский пояснил, что все зарплаты и подготовка военных оплачивается из украинского бюджета.

Однако президент убежден, что мобилизация нужна, чтобы заменить военных на фронте.

Напомним: Военные на одной из ставок предлагали мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, но сейчас этот вопрос дорабатывается, сообщил президент Владимир Зеленский.

Темы: Зеленскиймобилизация
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