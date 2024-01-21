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Акції на підтримку військовополонених провели у низці міст

Роман ПетренкоНеділя, 21 січня 2024, 16:55
Акції на підтримку військовополонених провели у низці міст
фото: укрінформ

У різних містах України родини військовополонених провели акції-нагадування в межах ініціативи "Не мовчи! Полон вбиває!".

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що у Києві акція відбулась на Контрактовій площі.

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Близько 100 учасників тримали плакати "Поверніть їх волю! Не мовчіть! Free Azov!", "Боріться за них, як вони боролись за вас!", "Ми не в полоні завдяки тим, хто зараз там", "Україна чекає своїх героїв з полону - додому" тощо.

 
фото: Укрінформ

Акції на підтримку військовополонених упродовж 19 - 21 січня відбулися в Одесі, Вінниці, Хмельницькому, Харкові, Павлограді, Дніпрі, Чернівцях, Кременчуці - загалом у 12 містах України.

 
фото: Укрінформ

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Теми: полоненіЗбройні силимітинги
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