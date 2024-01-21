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Акции в поддержку военнопленных провели в ряде городов

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 января 2024, 16:55
Акции в поддержку военнопленных провели в ряде городов
фото: укринформ

В разных городах Украины семьи военнопленных провели акции-напоминания в рамках инициативы "Не молчи! Плен убивает!".

Источник: "Укринформ"

Детали: Отмечается, что в Киеве акция состоялась на Контрактовой площади.

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Около 100 участников держали плакаты "Верните их свободу! Не молчите! Free Azov!", "Боритесь за них, как они боролись за вас!", "Мы не в плену благодаря тем, кто сейчас там", "Украина ждет своих героев из плена - домой" и другие.

 
фото: Укринформ

Акции в поддержку военнопленных в течение 19 - 21 января состоялись в Одессе, Виннице, Хмельницком, Харькове, Павлограде, Днепре, Черновцах, Кременчуге - всего в 12 городах Украины.

 
фото: Укринформ

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Темы: пленныеВооруженные силымитинги
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