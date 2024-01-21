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Росіяни обстріляли Курахове з Градів: є загиблий і поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 21 січня 2024, 17:02
Росіяни обстріляли Курахове з Градів: є загиблий і поранений
наслідки обстрілу Курахового, фото з Telegram Вадима Філашкіна

Внаслідок обстрілу міста Курахове на Донеччині у неділю загинув чоловік, ще одна людина дістала поранень.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram

наслідки обстрілу Курахового, фото з Telegram Вадима Філашкіна
наслідки обстрілу Курахового, фото з Telegram Вадима Філашкіна

Дослівно: "1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Курахового.

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Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з Градів — поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік".

Деталі: Філашкін додав, що ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили.

 
 

Точні наслідки атаки встановлюються.

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Теми: Донецька областьвійна
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