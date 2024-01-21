Росіяни обстріляли Курахове з Градів: є загиблий і поранений
Неділя, 21 січня 2024, 17:02
Внаслідок обстрілу міста Курахове на Донеччині у неділю загинув чоловік, ще одна людина дістала поранень.
Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram
Дослівно: "1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Курахового.
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Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з Градів — поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік".
Деталі: Філашкін додав, що ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили.
Точні наслідки атаки встановлюються.
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