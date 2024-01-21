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Россияне обстреляли Курахово из Градов: есть погибший и раненый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 января 2024, 17:02
Россияне обстреляли Курахово из Градов: есть погибший и раненый
последствия обстрела Курахово, фото из Telegram Вадима Филашкина

В результате обстрела города Курахово Донецкой области в воскресенье погиб мужчина, еще один человек получил ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

последствия обстрела Курахово, фото из Telegram Вадима Филашкина
последствия обстрела Курахово, фото из Telegram Вадима Филашкина

Дословно: "1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Курахово.

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Сегодня днем россияне обстреляли город из Градов – попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина".

Детали: Филашкин добавил, что ударом повреждены детсад и несколько частных домов, начался пожар, который спасатели уже потушили.

 
 

Точные последствия атаки устанавливаются.

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Темы: Донецкая областьвойна
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