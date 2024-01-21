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Румунські фермери вимагають від влади рішень щодо імпорту з України

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 21 січня 2024, 18:37
Румунські фермери вимагають від влади рішень щодо імпорту з України
пункт пропуску в Румунії на кордоні з Україною, фото Getty Images

Румунські фермери звернулися до влади з вимогою добиватися на рівні ЄС рішень, які захистять їх від впливу імпорту сільськогосподарської продукції з України на європейський ринок.

Джерело: лист Альянсу із сільського господарства, що об’єднує кілька фермерських організацій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Лист адресований президенту Клаусу Йоганнісу, прем’єру Марчелу Чолаку та профільному міністру Флоріну Барбу у зв’язку з майбутнім засіданням міністрів сільського й рибного господарства країн ЄС. 

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Аграрії хочуть рішення на рівні ЄС, що забезпечить "виживання європейських фермерів". 

Вони пропонують до 30 квітня 2023 року створити і запустити систему, яка передбачатиме, що призначення сільськогосподарської продукції з України буде визначене ще до її ввезення на території ЄС (для імпорту, транзиту тощо), товар має бути зважений, дані внесені у систему і "бути доступні усім зацікавленим", з метою гарантувати, що кожна поставка вирушить саме туди, куди заплановано, у повному обсязі. 

Також асоціація хоче запровадити граничні значення на імпорт сільгосппродукції на основі річних або квартальних середніх показників 2021-2022 років.

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Крім того, фермери вимагають оповіщення Брюсселя та автоматичного застосування "запобіжників" на національному рівні, якщо буде виявлено порушення правил власниками продукції агроімпорту чи її перевізниками на території будь-якої з країн-членів. 

Що передувалоПольські фермери готують великий протест на 24 січня через імпорт з України.

Днями румунські фермери розблокували три КПП на кордоні з Україною, що було частиною ширшого протесту перевізників та аграріїв по всій території Румунії.

Перед тим повідомляли, що уряд представив перший пакет заходів для допомоги фермерам і далекобійникам.

Теми: Румуніяторгівлясільське господарство
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