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Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 21 января 2024, 18:37
Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины
пункт пропуска в Румынии на границе с Украиной, фото Getty Images

Румынские фермеры обратились к властям с требованием добиваться на уровне ЕС решений, которые защитят их от влияния импорта сельскохозяйственной продукции из Украины на европейский рынок.

Источник: письмо Альянса по сельскому хозяйству, объединяющего несколько фермерских организаций, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Письмо адресовано президенту Клаусу Йоханнису, премьеру Марчелу Чолаку и профильному министру Флорину Барбу в связи с предстоящим заседанием министров сельского и рыбного хозяйства стран ЕС.

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Аграрии хотят решения на уровне ЕС, которое обеспечит "выживание европейских фермеров".

Они предлагают до 30 апреля 2023 года создать и запустить систему, которая будет предусматривать, что назначение сельскохозяйственной продукции из Украины будет определено еще до ее ввоза на территории ЕС (для импорта, транзита и т.д.), товар должен быть взвешен, данные внесены в систему и "быть доступны всем заинтересованным", с целью гарантировать, что каждая поставка отправится именно туда, куда запланировано, в полном объеме.

Также ассоциация хочет ввести предельные значения на импорт сельхозпродукции на основе годовых или квартальных средних показателей 2021-2022 годов.

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Кроме того, фермеры требуют оповещения Брюсселя и автоматического применения "предохранителей" на национальном уровне, если будет выявлено нарушение правил владельцами продукции агроимпорта или ее перевозчиками на территории любой из стран-членов.

Что предшествовалоПольские фермеры готовят большой протест на 24 января из-за импорта из Украины.

На днях румынские фермеры разблокировали три КПП на границе с Украиной, что было частью более широкого протеста перевозчиков и аграриев по всей территории Румынии.

Перед тем сообщалось, что правительство представило первый пакет мер для помощи фермерам и дальнобойщикам.

Темы: Румынияторговлясельское хозяйство
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