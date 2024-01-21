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Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 21 січня 2024, 21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Представники України вже визначити пріоритети на наступні тижні щодо пакетів допомоги від партнерів, і по політичній взаємодії, і по кроках для фінансової стійкості держави.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

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Пряма мова: "Ми вже визначили наші українські пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання і по пакетах, які посилять наші позиції на фронті, і по політичній взаємодії з партнерами, і по тому, що потрібно для фінансової стійкості України.

Особливий напрямок – це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини.

Готуємо більше взаємодії і нову комунікацію".

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Деталі: Зеленський зазначив, що лише у неділю "російські нелюди обстріляли понад сто міст, містечок, наших сіл у дев’яти областях". Особливо жорстокі російські удари цього дня прийшлися по Донеччині.

"За весь цей терор Росія буде відповідати – повинна відповісти. Без рішень Москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. На індивідуальному – щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста – її активами і можливостями. Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор", – підкреслив президент.

Теми: Зеленський
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