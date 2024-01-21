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Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 января 2024, 21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Представители Украины уже определить приоритеты на следующие недели по пакетам помощи от партнеров, и по политическому взаимодействию, и по шагам для финансовой устойчивости государства.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

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Прямая речь: "Мы уже определили наши украинские приоритеты на следующие недели, четко видим задачи и по пакетам, которые усилят наши позиции на фронте, и по политическому взаимодействию с партнерами, и по тому, что нужно для финансовой устойчивости Украины.

Особое направление – это Евросоюз, отношения с ближайшими соседями. Мы готовим больше взаимодействия и новую коммуникацию, новые важные переговоры.

Готовим больше взаимодействия и новую коммуникацию".

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Детали: Зеленский отметил, что только в воскресенье "российские нелюди обстреляли более ста городов, городков, наших сел в девяти областях". Особенно жестокие российские удары в этот день пришлись по Донецкой области.

"За весь этот террор Россия будет отвечать – должна ответить. Без решений Москвы о начале этой агрессии, этого террора были бы живы сейчас тысячи и тысячи людей. И поэтому так важно привлечь Россию к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях. На индивидуальном – чтобы каждый военный преступник отвечал, каждый террорист. И на уровне всего государства-террориста – его активами и возможностями. Россия должна почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор", – подчеркнул президент.

Темы: Зеленский
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