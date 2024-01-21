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У Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність

Катерина ТищенкоНеділя, 21 січня 2024, 22:00
У Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
наслідки обстрілу ринку Донецька, фото з соцмереж окупантів

У неділю в Донецьку внаслідок обстрілу ринку загинули й постраждали цивільні, ОСУВ "Таврія" заявляє, що в цьому випадку не застосовувало засобів ураження.

Джерело: Новини Донбасу, ватажок донецьких окупантів Денис Пушилін, пропагандистське агентство РИА Новости, Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Деталі: У неділю зранку видання "Новини Донбасу" з посиланням на очевидців повідомило, що в окупованому Донецьку в мікрорайоні Текстильщик під обстріл потрапив ринок, є "велика кількість загиблих і поранених".

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Ватажок донецьких окупантів Денис Пушилін заявив про 27 загиблих і 25 поранених внаслідок цього обстрілу.

Перший заступник постпреда РФ при ООН Полянський заявив, що удар по Донецьку стане однією з центральних тем запитаного Росією на понеділок засідання Радбезу ООН щодо України, пише РИА Новости.

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МЗС РФ звинуватило Україну в "терористичному акті" й заявило, що це нібито доводить необхідність досягнення агресором всіх цілей так званої "спецоперації" проти нашої держави, бо "з території України не повинні виходити загрози безпеці та вчинятися акти тероризму".

Разом з тим, у неділю ввечері Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку заявив про непричетність до даного випадку.

Дослівно Сили оборони таврійського напрямку: "Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк — це Україна! Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців".

Теми: Донецьквійна
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