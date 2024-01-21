В Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности

В воскресенье в Донецке в результате обстрела рынка погибли и пострадали гражданские, ОСУО "Таврия" заявляет, что в этом случае не применяло средств поражения.

Источник: Новости Донбасса, главарь донецких оккупантов Денис Пушилин, пропагандистское агентство РИА Новости, Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления

Детали: В воскресенье утром издание "Новости Донбасса" со ссылкой на очевидцев сообщило, что в оккупированном Донецке в микрорайоне Текстильщик под обстрел попал рынок, есть "большое количество погибших и раненых".

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Главарь донецких оккупантов Денис Пушилин заявил о 27 погибших и 25 раненых в результате этого обстрела.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Полянский заявил, что удар по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, пишет РИА Новости.

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МИД РФ обвинил Украину в "террористическом акте" и заявил, что это якобы доказывает необходимость достижения агрессором всех целей так называемой "спецоперации" против нашего государства, потому что "с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма".

Вместе с тем, в воскресенье вечером Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления заявил о непричастности к данному случаю.

Дословно Силы обороны таврического направления: "Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк – это Украина! России придется отвечать за отобранные жизни украинцев".