Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Український футболіст Артем Довбик забив три голи за декілька хвилин у Чемпіонаті Іспанії.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Команда українців Довбика та Віктора Циганкова (який теж у стартовому складі) Жирона увечері 21 січня зустрілася із Севільєю.

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Першими рахунок відкрила саме Севілья – вже на 10 хвилині відзначився іспанський футболіст Ісаак Ромеро.

За декілька хвилин Довбик зрівняв рахунок влучним ударом голови.

Протягом наступних шести хвилин українець ще двічі забив – один раз після пасу свого колеги Крістіана Португеса, наступний – гарно обігравши декількох суперників, потужно пробив з-за меж карного майданчика.

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Після цього хет-трику (13, 15 та 19 хвилини матчу) Довбик стає найкращим бомбардиром іспанської La Liga з 14 голами в активі.

За результатами першого тайму Жирона перемагає Севілью 3-1 та залишається на першому місці у турнірній таблиці.

Оновлено: У другому таймі Циганков також забив гол, а вже за 10 хвилин був замінений.

Матч завершився з рахунком 5:1.