Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Украинский футболист Артем Довбик забил три гола за несколько минут в Чемпионате Испании.

Источник: трансляция матча

Детали: Команда украинцев Довбика и Виктора Цыганкова (который тоже в стартовом составе) Жирона вечером 21 января встретилась с Севильей.

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Первыми счет открыла именно Севилья - уже на 10 минуте отличился испанский футболист Исаак Ромеро.

Через несколько минут Довбик сравнял счет точным ударом головы.

В течение следующих шести минут украинец еще дважды забил - один раз после паса своего коллеги Кристиана Португеса, следующий - хорошо обыграв нескольких соперников, мощно пробил из-за пределов штрафной площадки.

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После этого хет-трика Довбик становится лучшим бомбардиром испанской La Liga с 14 голами в активе.

По результатам первого тайма Жирона побеждает Севилью 3-1 и остается на первом месте в турнирной таблице.

Обновлено: Во втором тайме Цыганков также забил гол, а уже через 10 минут был заменен.

Матч завершился со счетом 5:1.