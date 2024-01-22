Дніпропетровщина: уламки "Шахеда" спричинили пожежу на території підприємства
Понеділок, 22 січня 2024, 07:58
У Дніпропетровській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників виникла пожежа на території підприємства.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Вночі оборонці неба знищили над областю 3 безпілотники. "Шахеди" збили у Дніпровському районі. Уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили".
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Деталі: Голова ОВА повідомив, що пошкоджена будівля, але люди не постраждали.
Він також додав, що окупанти не припиняють атакувати Нікопольщину. По райцентру гатили ввечері 21 січня з артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 22 січня росіяни атакували вісьмома ударними БпЛА типу "Шахед" із району Приморсько-Ахтарська (РФ), усіх їх збила протиповітряна оборона.