Дніпропетровщина: уламки "Шахеда" спричинили пожежу на території підприємства

У Дніпропетровській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників виникла пожежа на території підприємства.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі оборонці неба знищили над областю 3 безпілотники. "Шахеди" збили у Дніпровському районі. Уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили".

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Деталі: Голова ОВА повідомив, що пошкоджена будівля, але люди не постраждали.

Він також додав, що окупанти не припиняють атакувати Нікопольщину. По райцентру гатили ввечері 21 січня з артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих.

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