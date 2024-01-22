Днепропетровщина: обломки "Шахеда" вызвали пожар на территории предприятия
Понедельник, 22 января 2024, 07:58
В Днепропетровской области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников возник пожар на территории предприятия.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью защитники неба уничтожили над областью 3 беспилотника. "Шахеды" сбили в Днепровском районе. Обломки упали на территорию предприятия. Возник пожар, который спасатели потушили".
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Детали: Глава ОВА сообщил, что повреждено здание, но люди не пострадали.
Он также добавил, что оккупанты не прекращают атаковать Никопольщину. По райцентру били вечером 21 января из артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 22 января россияне атаковали восемью ударными БпЛА типа "Шахед" из района Приморско-Ахтарска (РФ), всех их сбила противовоздушная оборона.