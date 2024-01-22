Росіяни збиралися порізати українські кораблі в Криму, але переключилися на захист своїх
Окупанти Криму заявляють, що кораблі Військово-морських сил України, які залишилися в Севастополі, передавати до складу Чорноморського флоту не будуть, їх утилізують.
Джерело: російське пропагандистське державне агентство "РИА Новости" з посиланням на джерело в силових структурах окупованого Криму
Деталі: Як стверджують пропагандисти, після захоплення Криму 2014 року на півострові залишилося приблизно 20 кораблів, включно з БДК "Костянтин Ольшанський", корветами "Тернопіль", "Луцьк", кораблем управління "Славутич" та іншими.
За твердженням джерела РИА Новости, "до 2023-го ці кораблі перебували в Севастополі під охороною".
Наразі процес утилізації для окремих кораблів нібито "призупинено" через необхідність забезпечити безпеку російських кораблів.
"Українська правда" звернулася по коментар до ВМС України.