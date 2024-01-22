Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни збиралися порізати українські кораблі в Криму, але переключилися на захист своїх

Олена РощінаПонеділок, 22 січня 2024, 08:50
Росіяни збиралися порізати українські кораблі в Криму, але переключилися на захист своїх
Корвет "Луцьк" ВМС України, захоплений росіянами, фото з Wikipedia

Окупанти Криму заявляють, що кораблі Військово-морських сил України, які залишилися в Севастополі, передавати до складу Чорноморського флоту не будуть, їх утилізують.

Джерело: російське пропагандистське державне агентство "РИА Новости" з посиланням на джерело в силових структурах окупованого Криму 

Деталі: Як стверджують пропагандисти, після захоплення Криму 2014 року на півострові залишилося приблизно 20 кораблів, включно з БДК "Костянтин Ольшанський", корветами "Тернопіль", "Луцьк", кораблем управління "Славутич" та іншими. 

Реклама:

За твердженням джерела РИА Новости, "до 2023-го ці кораблі перебували в Севастополі під охороною". 

Наразі процес утилізації для окремих кораблів нібито "призупинено" через необхідність забезпечити безпеку російських кораблів.

"Українська правда" звернулася по коментар до ВМС України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Штати через Грецію можуть надати Україні військову допомогу

Шольц закликав не допустити повторення помилок історії

Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом

фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"

оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи

Танкер, атакований хуситами, перевозив російську нафту

Усі новини...
Крим
У Севастополі лунають вибухи
"КримSOS": Щонайменше 55 кримчан Росія етапувала у свої в'язниці за два роки
Атаки по окупантах в Криму продовжаться – Буданов
Останні новини
07:14
Сили оборони продовжують розширювати плацдарм на Херсонському напрямку – зведення
06:50
Вночі ворог запустив по Україні 8 "Шахедів" і дві ракети "Іскандер"
06:46
Розпочалися переговори про вихід США з Іраку – ЗМІ
05:48
Північна Корея запустила кілька крилатих ракет зі східного узбережжя
04:58
ISW проаналізував, як РФ створює інформаційні умови для виправдання своєї агресії в інших країнах
03:52
Росіяни вербують білоруську молодь до своїх військових ВНЗ – спротив
02:58
Ворог атакував Сумщину: в одній із громад – 40 вибухів за добу
02:06
ЗМІ: Штати через Грецію можуть надати Україні військову допомогу
01:36
оновленоПовітряні сили попереджали про загрозу балістики зі сходу
00:58
Шольц закликав не допустити повторення помилок історії
Усі новини...
Реклама: