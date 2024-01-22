Росіяни збиралися порізати українські кораблі в Криму, але переключилися на захист своїх

Окупанти Криму заявляють, що кораблі Військово-морських сил України, які залишилися в Севастополі, передавати до складу Чорноморського флоту не будуть, їх утилізують.

Джерело: російське пропагандистське державне агентство "РИА Новости" з посиланням на джерело в силових структурах окупованого Криму

Деталі: Як стверджують пропагандисти, після захоплення Криму 2014 року на півострові залишилося приблизно 20 кораблів, включно з БДК "Костянтин Ольшанський", корветами "Тернопіль", "Луцьк", кораблем управління "Славутич" та іншими.

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За твердженням джерела РИА Новости, "до 2023-го ці кораблі перебували в Севастополі під охороною".

Наразі процес утилізації для окремих кораблів нібито "призупинено" через необхідність забезпечити безпеку російських кораблів.

"Українська правда" звернулася по коментар до ВМС України.