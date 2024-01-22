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Россияне собирались порезать украинские корабли в Крыму, но переключились на защиту своих

Елена РощинаПонедельник, 22 января 2024, 08:50
Россияне собирались порезать украинские корабли в Крыму, но переключились на защиту своих
Корвет "Луцк" ВМС Украины, захваченный россиянами, фото из Wikipedia

Оккупанты Крыма заявляют, что оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины передавать в состав Черноморского флота не будут, их утилизируют.

Источник: российское пропагандистское государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах оккупированного Крыма 

Детали: Как утверждают пропагандисты, после захвата Крыма в 2014 году на полуострове осталось порядка 20 кораблей, включая БДК "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь", Луцк", корабль управления "Славутич" и другие. 

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По утверждению источника РИА Новости, "до 2023-го эти корабли находились в Севастополе под охраной". 

Сейчас процесс утилизации для отдельных кораблей якобы "приостановлен" из-за необходимости обеспечить безопасность российских кораблей.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в ВМС Украины. 

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Темы: КрымоккупацияРосcия
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