Россияне собирались порезать украинские корабли в Крыму, но переключились на защиту своих

Оккупанты Крыма заявляют, что оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины передавать в состав Черноморского флота не будут, их утилизируют.

Источник: российское пропагандистское государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах оккупированного Крыма

Детали: Как утверждают пропагандисты, после захвата Крыма в 2014 году на полуострове осталось порядка 20 кораблей, включая БДК "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь", Луцк", корабль управления "Славутич" и другие.

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По утверждению источника РИА Новости, "до 2023-го эти корабли находились в Севастополе под охраной".

Сейчас процесс утилизации для отдельных кораблей якобы "приостановлен" из-за необходимости обеспечить безопасность российских кораблей.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в ВМС Украины.