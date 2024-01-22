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Штрафи і затримання: голова Нацполу підтримав ідею карати порушників комендантської години

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 22 січня 2024, 12:06
Штрафи і затримання: голова Нацполу підтримав ідею карати порушників комендантської години
ІВАН ВИГІВСЬКИЙ. ФОТО З САЙТУ НАЦПОЛІЦІЇ

Голова Національної поліції Іван Вигівський підтримав ідею введення штрафів за порушення комендантської години, а також вважає, що у разі надання поліції дозволу на затримання порушників, останніх буде менше.

Джерело: голова Нацполу Іван Вигівський в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Я думаю, так (досі потрібна комендантська година - ред.). Нічні заклади, розважальні установи не мають працювати. Вибачте, коли у нас щоденно гинуть люди на фронті, а тут десь клуб вночі показово влаштовує масові гуляння. Це неповага. 

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Я вважаю, має бути адміністративна відповідальність за порушення комендантської години. 

В останньому законопроекті передбачені штрафи як для фізичних осіб, так і для суб’єктів господарювання. Для фізичних осіб штраф передбачений у розмірі 1700 грн і 3400 грн за перше порушення, за друге – від 3400 грн до 6800 грн. Це, до речі, немало для фізичних осіб. А для суб'єктів господарювання за перше порушення від 50 тисяч до 102 тисяч гривень, а за повторне від 170 до 240 тисяч. Я думаю, ніхто не захоче віддати свою виручку".

Деталі: Вигівський також згадав, що була "пропозиція щодо адміністративних затримань" порушників. 

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На його думку, коли поліції будуть надані "всі необхідні інструменти", бажаючих порушувати стане менше.

Довідково: Відповідальності за порушення комендантської години в Україні наразі немає.

Пропозиції, про які згадує Вигівський, містяться у законопроєкт №10195. Рада підтримала його 9 грудня, однак провалила друге читання 16 січня. 

Проєкт закону передбачав встановлення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За вчинення аналогічного правопорушення впродовж року – від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також законопроєкт передбачав штрафи для бізнесу за порушення режиму світломаскування або комендантської години – від трьох до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За вчинення повторного правопорушення протягом року – від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ці положення не мали застосовуються у випадках прямування людей до або з укриттів під час тривоги, надання меддопомоги або супроводження поранених чи тяжкохворих людей, евакуації або рятування майна та в інших випадках, пов’язаних із загрозою життю або здоров’ю.

Теми: поліціякомендантська годинаштрафи
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