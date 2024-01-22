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Штрафы и задержания: глава Нацпола поддержал идею наказывать нарушителей комендантского часа

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 22 января 2024, 12:06
Штрафы и задержания: глава Нацпола поддержал идею наказывать нарушителей комендантского часа
ИВАН ВЫГОВСКИЙ. ФОТО С САЙТА НАЦПОЛИЦИИ

Глава Национальной полиции Иван Выговский поддержал идею введения штрафов за нарушение комендантского часа, а также считает, что в случае предоставления полиции разрешения на задержание нарушителей, последних будет меньше.

Источник: глава Нацпола Иван Выговский в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Я думаю, да (до сих пор нужен комендантский час - ред.). Ночные заведения, развлекательные учреждения не должны работать. Извините, когда у нас ежедневно гибнут люди на фронте, а тут где-то клуб ночью показательно устраивает массовые гуляния. Это неуважение. 

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Я считаю, должна быть административная ответственность за нарушение комендантского часа. 

В последнем законопроекте предусмотрены штрафы как для физических лиц, так и для субъектов хозяйствования. Для физических лиц штраф предусмотрен в размере 1700 грн и 3400 грн за первое нарушение, за второе - от 3400 грн до 6800 грн. Это, кстати, немало для физических лиц. А для субъектов хозяйствования за первое нарушение от 50 тысяч до 102 тысяч гривен, а за повторное от 170 до 240 тысяч. Я думаю, никто не захочет отдать свою выручку".

Детали: Выговский также вспомнил, что было "предложение по административным задержаниям" нарушителей. 

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По его мнению, когда полиции будут предоставлены "все необходимые инструменты", желающих нарушать станет меньше.

Справочно: Ответственности за нарушение комендантского часа в Украине пока нет.

Предложения, о которых упоминает Выговский, содержатся в законопроекте №10195. Рада поддержала его 9 декабря, однако провалила второе чтение 16 января.

Проект закона предусматривал установление штрафа в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. За совершение аналогичного правонарушения в течение года - от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также он предусматривал штрафы для бизнеса за нарушение режима светомаскировки или комендантского часа - от трех до шести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. За совершение повторного правонарушения в течение года - от десяти до двадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Эти положения не должны были применяются в случаях следования людей к или из укрытий во время тревоги, оказания медпомощи или сопровождения раненых или тяжелобольных людей, эвакуации или спасения имущества и в других случаях, связанных с угрозой жизни или здоровью.

Темы: полициякомендантский часштрафы
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