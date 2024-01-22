Кубань, Стародубщина, Слобожанщина: Зеленський назвав історично населені українцями території в Росії

Президент України Володимир Зеленський доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії, які проживають на "історично населених ними землях" на території нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ.

Джерело: указ президента України "Про історично населені українцями території Російської Федерації" (№17/2024 від 22 січня 2024 року)

Дослівно: "Кабінету міністрів України розробити із залученням міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених, громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації)".

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Деталі: У цьому плані доручено передбачити, зокрема:

опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам’яті, у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань;

активізацію роботи з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених нею народів із залученням вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну;

розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами;

забезпечення спільно з Національною академією наук України підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди;

висвітлення у навчальних програмах і підручниках для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Російської Федерації.

Міністерство закордонних справ України має врахувати положення цього указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою.

Зеленський мотивує свій указ тим, що "Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації".

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Він наголошує на необхідності дотримання Російською Федерацією міжнародних зобов’язань щодо забезпечення українцям, що проживають на її територіях, у тому числі історично населених етнічними українцями, прав на отримання освіти українською мовою та її вільне використання, громадянських, соціальних, культурних та релігійних прав, доступу до україномовних засобів масової інформації, права на мирне зібрання.

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський у привітанні з Днем соборності України в 2024 році заявив, що підписав указ "Про історично населені українцями території РФ".

Російська влада на чолі з Володимиром Путіним пояснює війну проти України "захистом" російськомовних людей на "споконвічно російських землях", а також стверджує, що нібито бореться з НАТО на українській території.

Колишній президент РФ, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв нещодавно заявив, що "наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій".