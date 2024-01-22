Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що 22 січня підписав указ "Про історично населені українцями території РФ".

Джерело: Зеленський у привітанні з Днем Собороності

Пряма мова: "Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території РФ".

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Деталі: Він сказав, що це означає "повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього".

Зеленський не уточнив, про що йдеться в указі. На сайті президента цього документу поки немає.

Оновлено: На сайті президента повідомили, що Зеленський доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії, які проживають на "історично населених ними землях" на території нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ.