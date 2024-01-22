Кубань, Стародубщина, Слобожанщина: Зеленский назвал исторически населенные украинцами территории в России

Президент Украины Владимир Зеленский поручил властям разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, которые проживают на "исторически населенных ими землях" на территории нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.

Источник: указ президента Украины "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" (№17/2024 от 22 января 2024 года)

Дословно: "Кабинету министров Украины разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации)".

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Детали: В этом плане поручено предусмотреть, в частности:

проработку вопроса по сбору и изучению фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортации в отношении украинцев, восстановление и сохранение исторической памяти, в том числе по созданию центра по указанным вопросам;

активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации относительно истории и настоящего украинцев в России и всех порабощенных ею народов с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчание российских мифов об Украине;

развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами;

обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в разные исторические периоды;

освещение в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации.

Министерство иностранных дел Украины должно учесть положения этого указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.

Зеленский мотивирует свой указ тем, что "Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации".

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Он подчеркивает необходимость соблюдения Российской Федерацией международных обязательств по обеспечению украинцам, проживающим на ее территориях, в том числе исторически населенных этническими украинцами, прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирные собрания.

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский в поздравлении с Днем соборности Украины в 2024 году заявил, что подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ".

Российские власти во главе с Владимиром Путиным объясняют войну против Украины "защитой" русскоязычных людей на "исконно русских землях", а также утверждают, что якобы борются с НАТО на украинской территории.

Бывший президент РФ, а ныне заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев недавно заявил, что "наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий".