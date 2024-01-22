В Адміністрації Путіна немає розуміння, як експрезидент США Дональд Трамп міг би зупинити російську агресію проти України, жодних контактів російських дипломатів з американським політиком із цього приводу не було.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ні, у нас немає розуміння, як це може бути здійсненним. Жодних контактів щодо цього не було".

Реклама:

Передісторія: