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У Кремлі не бачать, як Трамп може зупинити російську війну проти України

Ірина БалачукПонеділок, 22 січня 2024, 12:19
У Кремлі не бачать, як Трамп може зупинити російську війну проти України
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

В Адміністрації Путіна немає розуміння, як експрезидент США Дональд Трамп міг би зупинити російську агресію проти України, жодних контактів російських дипломатів з американським політиком із цього приводу не було.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ні, у нас немає розуміння, як це може бути здійсненним. Жодних контактів щодо цього не було".

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Теми: РосіяТрампвійнамир
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