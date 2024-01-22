У Кремлі не бачать, як Трамп може зупинити російську війну проти України
Понеділок, 22 січня 2024, 12:19
В Адміністрації Путіна немає розуміння, як експрезидент США Дональд Трамп міг би зупинити російську агресію проти України, жодних контактів російських дипломатів з американським політиком із цього приводу не було.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Ні, у нас немає розуміння, як це може бути здійсненним. Жодних контактів щодо цього не було".
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Передісторія:
- Колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.
- У листопаді 2023 року Володимир Зеленський пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.
- Після перемоги на праймериз у штаті Айова в середині січня Трамп знову повторив, що в разі перемоги на виборах "дуже швидко" завершить війну.
- А президент Володимир Зеленський вкотре запросив його в Україну.