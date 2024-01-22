В Кремле не видят, как Трамп может остановить российскую войну против Украины
Понедельник, 22 января 2024, 12:19
В Администрации Путина нет понимания, как экс-президент США Дональд Трамп мог бы остановить российскую агрессию против Украины, никаких контактов российских дипломатов с американским политиком по этому поводу не было.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова
Прямая речь Пескова: "Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимым. Никаких контактов на этот счет не было".
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Предыстория:
- Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.
- В ноябре 2023 года Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.
- После победы на праймериз в штате Айова в середине января Трамп снова повторил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну.
- А президент Владимир Зеленский в очередной раз пригласил его в Украину.