В Кремле не видят, как Трамп может остановить российскую войну против Украины

В Администрации Путина нет понимания, как экс-президент США Дональд Трамп мог бы остановить российскую агрессию против Украины, никаких контактов российских дипломатов с американским политиком по этому поводу не было.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимым. Никаких контактов на этот счет не было".

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