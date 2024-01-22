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Вся Україна знову була в тривозі: літав носій "Кинджала"

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 січня 2024, 15:01
Вся Україна знову була в тривозі: літав носій Кинджала
ілюстративне фото Getty Images

Удень 22 січня по всій території України вдруге оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала пів години.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах, мапа тривог

Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека!

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Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області".

Деталі: Громадян просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття.

Оновлено: О 15.29 повітряники повідомили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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О 15.35 пролунав відбій загрози по МіГ-31К.

Водночас повітряна тривога в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Що передувало: Після опівдня понеділка в Україні була масштабна тривога через зліт винищувача МіГ-31К. Вона тривала приблизно годину і 20 хвилин.

Теми: повітряна тривога
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