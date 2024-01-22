Вся Україна знову була в тривозі: літав носій "Кинджала"
Удень 22 січня по всій території України вдруге оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала пів години.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах, мапа тривог
Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека!
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області".
Деталі: Громадян просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття.
Оновлено: О 15.29 повітряники повідомили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
О 15.35 пролунав відбій загрози по МіГ-31К.
Водночас повітряна тривога в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Що передувало: Після опівдня понеділка в Україні була масштабна тривога через зліт винищувача МіГ-31К. Вона тривала приблизно годину і 20 хвилин.