Вся Україна знову була в тривозі: літав носій "Кинджала"

Удень 22 січня по всій території України вдруге оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала пів години.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах, мапа тривог

Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека!

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Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області".

Деталі: Громадян просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття.

Оновлено: О 15.29 повітряники повідомили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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О 15.35 пролунав відбій загрози по МіГ-31К.

Водночас повітряна тривога в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Що передувало: Після опівдня понеділка в Україні була масштабна тривога через зліт винищувача МіГ-31К. Вона тривала приблизно годину і 20 хвилин.