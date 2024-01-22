Вся Украина снова была в тревоге: летал носитель "Кинжала"

Днем 22 января по всей территории Украины во второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась полчаса.

Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог

Дословно: "Вся Украина - ракетная опасность!

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Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".

Детали: Граждан просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие.

Обновлено: В 15.29 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и угрозе применения авиационных средств поражения.

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В 15.35 прозвучал отбой угрозы по МиГ-31К.

В то же время воздушная тревога в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.

Что предшествовало: После полудня понедельника в Украине была масштабная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К. Она длилась примерно час и 20 минут.