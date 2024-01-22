Туск назвав уповноваженого Польщі з питань відновлення України
Понеділок, 22 січня 2024, 15:21
Глава польського уряду Дональд Туск під час візиту до Києва в понеділок повідомив про призначення уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України Павла Коваля.
Джерело: "Європейська правда", з посиланням на Onet
Пряма мова Туска: "До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови".
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Що було раніше:
- За підсумками візиту Туска стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн Групи семи про "гарантії безпеки" для України. Обидві країни розпочнуть роботу над двосторонньою безпековою угодою.
- Також Туск запевнив, що Польща підтримає швидкий вступ України в ЄС.
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