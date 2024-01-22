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Туск назвав уповноваженого Польщі з питань відновлення України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 15:21
Туск назвав уповноваженого Польщі з питань відновлення України
Дональд Туск, фото: ОП

Глава польського уряду Дональд Туск під час візиту до Києва в понеділок повідомив про призначення уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України Павла Коваля.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на Onet

Пряма мова Туска: "До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови".

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Теми: ПольщаУкраїнавідбудовадопомога Україні
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