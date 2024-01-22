Туск назвав уповноваженого Польщі з питань відновлення України

Глава польського уряду Дональд Туск під час візиту до Києва в понеділок повідомив про призначення уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України Павла Коваля.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на Onet

Пряма мова Туска: "До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови".

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Що було раніше:

За підсумками візиту Туска стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн Групи семи про "гарантії безпеки" для України. Обидві країни розпочнуть роботу над двосторонньою безпековою угодою.

Також Туск запевнив, що Польща підтримає швидкий вступ України в ЄС.

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