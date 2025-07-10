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Глава Єврокомісії оголосила про створення "флагманського" фонду відновлення України

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінЧетвер, 10 липня 2025, 13:27
Глава Єврокомісії оголосила про створення флагманського фонду відновлення України
Фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у четвер про створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на Конференції з відновлення України у Римі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Я особливо рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого в світі фонду акцій для підтримки відновлення", – сказала вона.

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Фон дер Ляєн додала, що разом із приватним сектором цей фонд дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення.

"Ми буквально вкладаємо кошти в майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відновленні країни. Я особливо рада і щиро вдячна, що ми робимо це разом з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею та Європейським інвестиційним банком. Дякую вам за вашу відданість", – сказала фон дер Ляєн.

Президент Володимир Зеленський у Римі закликав міжнародних партнерів створити коаліцію з відновлення та дотримуватись у відбудові України підходу у стилі "плану Маршалла".

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