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Туск назвал уполномоченного Польши по вопросам восстановления Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 15:21
Туск назвал уполномоченного Польши по вопросам восстановления Украины
Дональд Туск, фото: ОП

Глава польского правительства Дональд Туск во время визита в Киев в понедельник сообщил о назначении уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины Павла Коваля.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на Onet

Прямая речь Туска: "В состав моей делегации также входит господин Павел Коваль, которого правительство назначит уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Мы захотим принимать очень активное участие не только в помощи Украине в войне с Россией, но и в процессе восстановления".

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Что предшествовало:

Читайте подробную статью о том, приведет ли визит премьера Польши в Киев к перезагрузке отношений

Темы: ПольшаУкраинавосстановлениепомощь Украине
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