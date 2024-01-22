Туск назвал уполномоченного Польши по вопросам восстановления Украины

Глава польского правительства Дональд Туск во время визита в Киев в понедельник сообщил о назначении уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины Павла Коваля.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на Onet

Прямая речь Туска: "В состав моей делегации также входит господин Павел Коваль, которого правительство назначит уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Мы захотим принимать очень активное участие не только в помощи Украине в войне с Россией, но и в процессе восстановления".

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Что предшествовало:

По итогам визита Туска стало известно, что Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины. Обе страны начнут работу над двусторонним соглашением по безопасности.

Также Туск заверил, что Польша поддержит быстрое вступление Украины в ЕС.

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