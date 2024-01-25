В російському Туапсе на нафтопереробному заводі виникла пожежа: місцеві жителі чули дрони
У ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ.
Деталі: За попередніми даними, постраждалих немає, повідомили у оперативному штабі Краснодарського краю.
За даними ЄДДС Туапсинського району, сталося загоряння на території нафтобази, що розташована в місті Туапсе, зараз йде ліквідація горіння: "За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби для з'ясування всіх обставин події".
Голова Туапсинского району Сергій Бойко повідомив про локалізацію спалаху.
Місцеві жителі повідомляють про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.
Поряд проходить центральна траса у бік Сочі, де зараз оголошено план "Килим" (закрите небо).
У ніч на 25 січня зайнялася пожежа на території нафтобази в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ. pic.twitter.com/qGc3VLoH0T— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 25, 2024