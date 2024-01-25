В российском Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар: местные жители слышали дроны

В ночь на 25 января возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе, что в Краснодарском крае РФ.

Источник: ТАСС, Telegram Mash

Детали: По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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По данным ЕДДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории нефтебазы, расположенной в городе Туапсе, сейчас идет ликвидация горения: "По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия".

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о локализации возгорания.

Местные жители сообщают о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.

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Рядом проходит центральная трасса в сторону Сочи, где сейчас объявлен план "Ковер" (закрытое небо).