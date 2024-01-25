Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Харкові оголосили жалобу за загиблими через російські ракетні атаки

Олена ІвашківЧетвер, 25 січня 2024, 01:18
У Харкові оголосили жалобу за загиблими через російські ракетні атаки
Наслідки ракетної атаки у Харкові, фото ДСНС

Четвер, 25 січня, в Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних атак, яких місто зазнало 23 січня.

Джерело: міський голова Ігор Терехов у Telegram

Дослівно: "Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни. У звʼязку з чим сьогодні у місті оголошується день жалоби".

Реклама:

Деталі: Він також висловив співчуття родинам загиблих: "Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі - й горіти у пеклі усім російським нелюдам, винним у вбивствах невинних".

Передісторія:  

  • Близько 4:00 і 7:20 ранку вівторка РФ завдала ударів по Київському і Салтівському районах Харкова ракетами Х-22.
  • Кількість загиблих у Харкові після ракетного удару росіян у вівторок 23 січня - 10 людей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Харків
У Харкові пролунала серія вибухів: ймовірно, за межами міста
Мер Харкова після російського обстрілу вперше запропонував перейменувати вулицю Пушкінську
Кількість загиблих у Харкові зросла до 10: під завалами будинку знайшли ще 2 тіла
Останні новини
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
07:14
Росіяни вночі атакували 4 "Шахедами", 2 − збили
Усі новини...
Реклама: