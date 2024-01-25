У Харкові оголосили жалобу за загиблими через російські ракетні атаки

Четвер, 25 січня, в Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних атак, яких місто зазнало 23 січня.

Джерело: міський голова Ігор Терехов у Telegram

Дослівно: "Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни. У звʼязку з чим сьогодні у місті оголошується день жалоби".

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Деталі: Він також висловив співчуття родинам загиблих: "Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі - й горіти у пеклі усім російським нелюдам, винним у вбивствах невинних".

Передісторія:

Близько 4:00 і 7:20 ранку вівторка РФ завдала ударів по Київському і Салтівському районах Харкова ракетами Х-22.

Кількість загиблих у Харкові після ракетного удару росіян у вівторок 23 січня - 10 людей.