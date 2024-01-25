В Харькове объявили траур по погибшим из-за российских ракетных атак

Четверг, 25 января, в Харькове объявлен днем траура по погибшим в результате российских ракетных атак, которым город подвергся 23 января.

Источник: городской голова Игорь Терехов в Telegram

Дословно: "Ракетные обстрелы в течение 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны. В связи с чем сегодня в городе объявляется день траура".

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Детали: Он также выразил соболезнования семьям погибших: "Мои соболезнования родным погибших в их горе - и гореть в аду всем российским извергам, виновным в убийствах невинных".

Предыстория:

Около 4:00 и 7:20 утра вторника РФ нанесла удары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова ракетами Х-22.

Число погибших в Харькове после ракетного удара россиян во вторник 23 января - 10 человек.