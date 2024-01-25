Україна в ОБСЄ закликала повністю заблокувати Росії доступ до товарів та технологій

Україна закликає партнерів заблокувати будь-які спроби Росії придбати у приватних компаній на Заході товари, які можуть використовуватися у сфері військових технологій.

Джерело: заява делегації України при ОБСЄ, "Укрінформ"

Деталі: заяву озвучив перший секретар постійного представництва нашої держави при міжнародних організаціях у Відні Данило Кубай на засіданні Форуму з безпекового співробітництва.

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Як зазначається у заяві, демонструючи найвищий рівень лицемірства, Російська Федерація продовжує критикувати законні поставки зброї в Україну, які здійснюються на підтримку невід'ємного права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. РФ не шкодує зусиль, щоб зірвати передачу оборонних озброєнь Україні, водночас імпортуючи зброю з Ірану та Північної Кореї для посилення своєї спроможності продовжувати агресивну війну".

При цьому вказується, що попри російські заяви про так звану "промислову самодостатність" РФ докладає максимум зусиль для обходу санкції та закупівлі західних військових технологій з метою підтримки своєї військової промисловості.

Пряма мова: "За деякими даними, до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва, які були знайдені в російському озброєнні, знищеному в Україні, походять із західних країн. Відомо, що ці поставки здійснюються не державними установами, а приватними фірмами. Більше того, експорт, що потрапляє до Росії, – це не обов'язково військові товари, а й товари подвійного призначення, цивільна продукція чи навіть побутова техніка.

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Зрив поставок критично важливих товарів і технологій до Росії вимагає широкомасштабних, узгоджених зусиль приватного і державного секторів. Але це врятує життя багатьох цивільних осіб в Україні та дезорганізує військову машину Путіна. Комплексне блокування доступу РФ до сучасних і складних військових технологій в кінцевому підсумку впливає на здатність Росії виробляти, підтримувати і доставляти новітні озброєння на поле бою в Україні".