Украина в ОБСЕ призвала полностью заблокировать России доступ к товарам и технологиям

Украина призывает партнеров заблокировать любые попытки России приобрести у частных компаний на Западе товары, которые могут использоваться в сфере военных технологий.

Источник: заявление делегации Украины при ОБСЕ, "Укринформ"

Детали: заявление озвучил первый секретарь постоянного представительства нашего государства при международных организациях в Вене Даниил Кубай на заседании Форума по безопасности сотрудничества.

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Как отмечается в заявлении, демонстрируя высокий уровень лицемерия, Российская Федерация продолжает критиковать законные поставки оружия в Украину, которые осуществляются в поддержку неотъемлемого права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. РФ не жалеет усилий, чтобы сорвать передачу оборонительных вооружений Украине, одновременно импортируя оружие из Ирана и Северной Кореи для усиления своей способности продолжать агрессивную войну".

При этом указывается, что несмотря на российские заявления о так называемой "промышленной самодостаточности" РФ прилагает максимум усилий для обхода санкций и закупки западных военных технологий с целью поддержки своей военной промышленности.

Прямая речь: "По некоторым данным, до 95% критически важных компонентов иностранного производства, которые были найдены в российском вооружении, уничтоженном в Украине, происходят из западных стран. Известно, что эти поставки осуществляются не государственными учреждениями, а частными фирмами. Более того, экспорт, попадающий в Россию, - это не обязательно военные товары, но и товары двойного назначения, гражданская продукция или даже бытовая техника.

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Срыв поставок критически важных товаров и технологий в Россию требует широкомасштабных, согласованных усилий частного и государственного секторов. Но это спасет жизни многих гражданских лиц в Украине и дезорганизует военную машину Путина. Комплексное блокирование доступа РФ к современным и сложным военным технологиям в конечном итоге влияет на способность России производить, поддерживать и доставлять новейшие вооружения на поле боя в Украине".