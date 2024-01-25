Цієї ночі військові знищили 11 з 14 "Шахедів"

У ніч на 25 січня противник випустив по країні 14 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131": 11 з них знищила протиповітряна оборона.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Російські військові запускали безпілотники з району Приморсько-Ахтарськ – (РФ) та мис Чауда (Крим).

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Окрім цього окупанти атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області Росії та однією – з окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.