Этой ночью военные уничтожили 11 из 14 "Шахедов"
Четверг, 25 января 2024, 06:39
В ночь на 25 января противник выпустил по стране 14 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131": 11 из них уничтожила противовоздушная оборона.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Российские военные запускали беспилотники из района Приморско-Ахтарск - (РФ) и мыс Чауда (Крым).
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Кроме этого оккупанты атаковали четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области России и одной - из оккупированной Донецкой области.
К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 11 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.