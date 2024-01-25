Этой ночью военные уничтожили 11 из 14 "Шахедов"

В ночь на 25 января противник выпустил по стране 14 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131": 11 из них уничтожила противовоздушная оборона.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Российские военные запускали беспилотники из района Приморско-Ахтарск - (РФ) и мыс Чауда (Крым).

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Кроме этого оккупанты атаковали четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области России и одной - из оккупированной Донецкой области.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 11 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.